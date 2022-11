Checler + Amarula Café Club l Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 25 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 25 janvier 2023

de 20h00 à 00h00

. payant

Prévente : 11€ (+frais de loc)

Sur place : 15€

Guitariste, rappeur, chanteur… Checler cumule les casquettes et mélange avec talent les genres musicaux.

Entre rap et chanson française, il raconte son histoire et celles des autres autrement, à travers humilité et amour.

Introspection, constat lucide et sans concession, sourires en coin et cynisme contemporain, Checler chante les états-d ‘âme d’une génération qui tâtonne, et qui cherche à s’offrir la liberté de quitter les sentiers battus. Parfois ironiques, souvent mélancoliques, les chansons de Checler visitent l’âme humaine avec une précision chirurgicale, elles plongent au cœur de ce qui fait l’époque. Un miroir précis et insolent de sa réalité. Il jouera sur la scène du Hasard Ludique le 25 janvier 2023.

Amarula Café Club

Loin d’être une aventure amatrice, cette afro-electro-indie pop transcendante résulte d’années d’expérience musicale, associées à une large palette d’influences – allant de MIA à Ibeyi en passant par Damso ou King Krule. Une musique aussi puissante que la liqueur sud-africaine qui inspire le nom Amarula Café Club. Prenez une gorgée de ce cocktail, vous venez de trouver votre nouveau boys band préféré.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-18/checler-amarula-cafe-club 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/concert/2022-10-18/checler-amarula-cafe-club

Le Hasard Ludique