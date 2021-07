Cheb Gero + Les Aigles de Khéops Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 2 septembre 2021-2 septembre 2021, Nantes.

2021-09-02

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Cheb Gero – DJ set – Musiques arabes et orientales Passionné de musique et incorrigible collectionneur, Cheb Gero défriche et creuse les mondes musicaux. En 2015, animé par un désir de découvrir le monde en musique, il lance le label Akuphone. Dans une approche qui relève de l’archéologie musicale, il met en lumière le travail d’artistes, musicien·nes, chanteur·euse-s qui, dans les pays dits occidentaux, sont méconnu·e-s ou tombé·e-s dans l’oubli. Loin d’une vision romantique ou fétichiste des musiques extra-occidentales, le label veut articuler ces productions culturelles à leur contexte historique et politique, et les restituer dans leurs conditions sociales et culturelles d’apparition. Les Aigles de Khéops – DJ set – Global music Les Aigles de Khéops sont deux mélomanes angevins qui, à force de rencontres et d’amitiés avec les DJs locaux, ont franchi le cap et commencé à mixer dans des bars confidentiels. Musiques chaudes pour nuits froides, leur univers gravite entre rock psyché turque, disco nord-africaine des 80’s, mélopées du Moyen-Orient et des projets plus hybrides et électroniques contemporains. Ils sont également aux manettes de l’émission Souvenirs de Dendérah sur Radio DY10, dans laquelle ils explorent l’origine de ces musiques et laissent la parole à celles et ceux qui les font vivre.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes