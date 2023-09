CHEB : Compagnie Filipe Lourenço / Plan-K Palais de la Porte Dorée Paris, 8 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 08 décembre 2023 au samedi 09 décembre 2023 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 12 ans. payant

Le danseur et chorégraphe Filipe Lourenço explore les thèmes de la mémoire et de la communauté à travers une pièce qui place en son centre les relations et les voyages entre les musiques traditionnelles du Maghreb et les musiques contemporaines d’occident.

Avec CHEB, Filipe Lourenço poursuit sa recherche sur les notions de mémoire et de communauté, évoquées dans Pulse(s) et Gouâl.

Nous y retrouvons son sens de la géométrie, de la répétition, et

l’énergie concentrée sur le bassin, mais ici, c’est la musique qui

préexiste avant toute intention gestuelle. L’univers sonore de CHEB fait voyager le spectateur entre les musiques traditionnelles du Maghreb et celles d’aujourd’hui.

La pièce interroge ainsi le rôle que joue la musique pour l’individu,

les communautés ou la société mais aussi les liens entre musiques

patrimoniales et musiques actuelles. Les danseurs Kerem Gelebek et

Youness Aboulakoul s’inspirent et rentrent en communication avec la

musique interprétée par le compositeur François Caffenne et le musicien

électronique et percussionniste Nuri. Sur scène, les quatre hommes

génèrent et transportent le spectateur dans une matière sonore très

forte pour qu’émerge le corps, comme une évidence.

VIVANTS !, la saison d’automne de spectacles et concerts du Palais de la Porte Dorée, revient pour une troisième édition !

Le programme explore la façon dont les thèmes du Palais inspirent des

artistes de la scène contemporaine. Histoire coloniale, migrations,

rapport au monde vivant, transmission et mémoire sont autant de sujets

évoqués à travers les cinq spectacles qui composent cette édition.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Dausmesnil 75012 Paris

© Radouan Roumadni / Luna Mejia