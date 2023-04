Cheap Teen • Paddang SUPERSONIC, 29 avril 2023, Paris.

Le samedi 29 avril 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits

CHEAP TEEN

Punk, Noise, Garage, Math Rock ou encore Hardcore, tant que ça fait du bruit Cheap Teen est présent. Après avoir séduit toute la scène underground avec leur EP « Questioning One’s Balance » les 4 garçons comptent bien faire encore plus de bruit en 2023 avec un nouvel EP, ‘Seneca Village’ paru le 3 Mars chez Morsure Records.

PADDANG

Paddang tire son nom d’un voyage en Indonésie.

Fasciné par les paysages et mythes locaux, le trio façonne son univers à l’image des légendes ancestrales. D’ailleurs, il en comptera parfois même les histoires.

Pour autant, c’est bien là que l’emprunt s’arrête…Car sur scène, Paddang balance avec une énergie contagieuse un rock abrasif, riche et acéré qui fera trembler n’importe quel garage californien. Les guitares Fuzz côtoient des sons plus ambiants, parfois même synthétiques, laissant deviner d’autres influences post-punk, psyche ou prog entre lesquelles le groupe ne saurait choisir.

PALES

En mars 2021, PALES s’engouffre dans les tréfonds de Strasbourg pour faire naître cette machinerie. Dansant en cercle autour d’un brasero, ils décortiquent le grand moteur du son afin de l’améliorer, pièce par pièce. Faire et défaire, puis refaire à nouveau, pour aller encore plus vite, encore plus loin. En découle un style qui surplombe le post-punk, invisible aux radars de la bienséance.

Le cuir tanné, la couenne épaisse et solide, la scène devient leur terrain de jeu où le supplice se révèle être leur miel : les deux guitares s’étripent ; la basse martèle notre cage thoracique ; la batterie dévale la pente infernale du rythme et au centre de ce grand bain de fièvre, la voix nous captive et nous envoûte avec des nuances qui n’ont rien à envier au chant des sirènes ni à la fureur de la scène.

En défiant les lieux communs et le confort collectif, PALES nous emmène avec eux dans les tréfonds de la cave de l’âme humaine.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Contact : https://fb.me/e/4lo8G7ZRP

Cheap Teen • Paddang • PALES / Supersonic (Free entry)