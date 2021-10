Paris SUPERSONIC île de France, Paris Cheap Teen • Beach Scvm • Nothing To Tell / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! CHEAP TEEN (Garage – Maisons-Alfort, FR) Cheap Teen c’est du skate, du DIY, du Green Day, du Minor Threat, du Nirvana et du Sonic Youth, mélangés dans un condensé de noise et de garage. Les 3 influences : Nirvana, Minor Threat, Sonic Youth – https://youtu.be/-BBVHEORG_Q BEACH SCVM (Surf punk – Toulouse, FR) Beach Scvm est un trio de surf punk solaire originaire de Toulouse. Les 3 influences: Wavves, Skegss, Dune Rats – https://youtu.be/9RJV63q_gBA NOTHING TO TELL (Punk rock – Paris, FR) Du punk rock parce qu’il faut bien mettre quelque dans la description sinon ça ne veut rien dire. Des riffs trop rapides, la disto trop forte et la basse klinquante. Du mal être d’ados, du féminisme, des licornes à bites ou encore du rien du tout, le mélange parfait pour transpirer dans une salle trop petite. – https://nothingtotell.bandcamp.com/album/emo-blaster Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012 Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/311225880807671 Concerts -> Rock Musique

