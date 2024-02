Che Paris ! Tango Marathon La Bellevilloise Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le dimanche 24 mars 2024

de 12h00 à 00h00

Le samedi 23 mars 2024

de 12h00 à 00h00

Le vendredi 22 mars 2024

de 12h00 à 00h00

.Public adultes. payant Trois jours : 150 EUR

Du 22 au 24 mars, La Bellevilloise accueillera la première édition de Che Paris ! Tango Marathon !

Au programme : Trois jours de tango argentin, de midi à minuit, sur le parquet de La Bellevilloise, en plein cœur du Paris populaire et artistique de Ménilmontant.

Pour cette nouvelle aventure parisienne, retrouvez 250 danseuses/danseurs du monde entier avec parité de rôles et aux platines 6 DJs vinyles et numériques.

Sur place, chaque jour, un brunch et un dîner léger, et évidemment des boissons, café et thé, fruits, petits gâteaux en continu seront proposés.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

Che Paris ! Tango Marathon