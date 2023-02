CHE LINGO LA BOULE NOIRE, 15 avril 2023, PARIS.

CHE LINGO LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 20:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 23.5 à 23.5 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert Che Lingo, est l’un des noms hip hop et grime les plus crédibles du sud de Londres. Avec un nouvel album prévu, Che Lingo présente « MY RADIO » en collaboration avec Roger Taylor de Queen et les dates de sa première tournée européenne, avec une date à Paris le 15 avril à La Boule Noire.Inspiré par l’amour, la société, ses propres démons et bien plus encore au fur et à mesure qu’il grandit et apprend, Che Lingo n’épargne jamais un mot ou un rythme. Avec son premier album primé et acclamé par la critique « The Worst Generation » (sorti sur le label 7Wallace d’Idris Elba), il inclut des titres dans de grands jeux tels que FIFA 22 et NBA2K, et à trois reprises dans l’animé Jujustu Kaisen. Soutenu par Ghetts, Storzmy et Dave, Che a également utilisé son statut pour lutter contre l’injustice sociale et faire face aux violences policières au Royaume-Uni avec son titre emblématique « My Block ».

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

