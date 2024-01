Soirée Tarot Salle polyvalente Chazemais, vendredi 9 février 2024.

Soirée Tarot Salle polyvalente Chazemais Allier

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09

Venez défier vos amis et tester votre stratégie au jeu de tarot. ♠️♥️♣️♦️

Inscription individuelle gratuite avant le 5 février.

Une soirée ludique et conviviale vous attend. Que vous soyez débutant ou expert, venez vous amuser et partager un bon moment !

Salle polyvalente 1 place du 11 Novembre 1918

Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



L’événement Soirée Tarot Chazemais a été mis à jour le 2024-01-16 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ