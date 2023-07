Balade contée Chazelles Saint-André-de-Chalencon, 15 juillet 2023, Saint-André-de-Chalencon.

Saint-André-de-Chalencon,Haute-Loire

Laissez-vous porter par les contes d’Alain AYME. Balade contée de 6 km. Réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-07-15 16:00:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

Chazelles Etang

Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Let yourself be carried away by Alain AYME?s tales. 6 km storytelling walk. Reservations required at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Déjese llevar por los cuentos de Alain AYME. Recorrido de 6 km. Imprescindible reservar en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Lassen Sie sich von den Erzählungen von Alain AYME tragen. Erzählter Spaziergang von 6 km. Reservierung in den Büros des Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron