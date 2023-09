Halloween au Centre équestre Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac, 28 octobre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Balade à dos de Poney. Alison propose aux enfants de 3 à 8 ans de venir s’amuser sur le thème d’halloween en cas de pluie jeux dans le manège couvert. Prix : 15 € par enfant. Sur réservation à l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron..

2023-10-28 14:30:00 fin : 2023-10-28 15:30:00. EUR.

Chazelet Ecuries des 3 vallées

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pony ride. Alison proposes to the children from 3 to 8 years old to come and have fun on the theme of Halloween in case of rain games in the covered carousel. Price : 15 € per child. On reservation at the Tourist Office Marches du Velay Rochebaron.

Paseos en poni. Alison ofrece diversión temática de Halloween para niños de 3 a 8 años en el picadero cubierto. Precio: 15 € por niño. Reserva previa en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Ausflüge auf dem Rücken eines Ponys. Alison bietet Kindern von 3 bis 8 Jahren an, sich zum Thema Halloween zu amüsieren, falls es regnet Spiele in der überdachten Reithalle. Preis: 15 € pro Kind. Mit Reservierung im Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron