halloween à dos de cheval enfants 8 à 12 ans Chazelet Beauzac, 26 octobre 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Initiation découverte pour les enfants de 8 à 12 ans, jeux à dos de cheval sur le thème d’Halloween. En intérieur dans le manège couvert. Sur réservation obligatoire dans les bureaux de l’Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron..

2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-26 15:30:00. EUR.

Chazelet Ecuries des 3 vallées

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Introduction to horseback riding for children aged 8 to 12, with a Halloween theme. Indoors in the covered riding arena. Must be booked at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.

Clases de iniciación para niños de 8 a 12 años, juegos a caballo con temática de Halloween. En el interior del picadero cubierto. Reserva previa en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron.

Einführung und Entdeckung für Kinder von 8 bis 12 Jahren, Spiele auf dem Pferderücken zum Thema Halloween. Indoor in der überdachten Reithalle. Mit obligatorischer Reservierung in den Büros des Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron.

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron