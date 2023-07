A la chasse aux trésors à dos de poneys ! Chazelet Beauzac, 10 août 2023, Beauzac.

Beauzac,Haute-Loire

Monte sur ton poney et en avant pour une chasse aux trésors autour du centre équestre à Chazelet ! (Un adulte doit tenir la longe) Goûter. Réservation obligatoire auprès des bureaux de l’OTI des marches du Velay – Rochebaron..

2023-08-10 14:30:00 fin : 2023-08-10 16:00:00. EUR.

Chazelet Ecuries des 3 vallées

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Hop on your pony and let’s go on a treasure hunt around the Chazelet equestrian center! (An adult must hold the lead rope) Snack. Reservations required at the OTI des Marches du Velay – Rochebaron offices.

Súbete a tu poni y sal en busca del tesoro por el centro ecuestre de Chazelet (Un adulto debe sujetar la cuerda) Merienda. Imprescindible reservar en las oficinas de la OTI des Marches du Velay – Rochebaron.

Steig auf dein Pony und los geht’s auf eine Schatzsuche rund um das Reitzentrum in Chazelet! (Ein Erwachsener muss die Longe halten) Snack. Reservierung bei den Büros der OTI des marches du Velay – Rochebaron erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-20 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron