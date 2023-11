2TH MJC de la Vallée – 25 de la Vallée, 8 décembre 2023, CHAVILLE.

2TH MJC de la Vallée – 25 de la Vallée. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:00 (2023-12-08 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

MJC DE LA VALLEE présente Ouverture des portes 20h00 2TH Révélé au grand public suite au succès fulgurant de “Ne fuis pas” en 2018, 2TH incarne la nouvelle vague d’un rap aux influences multiples. N’hésitant pas à s’entourer de producteurs tels que Møme, BLV ou encore Bellaire, il prend plaisir à associer sonorités électroniques avec des textes plus conscients et rap. En moins d’un an, tout est allé très vite pour lui : de son premier single à ses premiers concerts sold out, en passant par un planète Rap et un premier EP Rêver plus grand, 2TH ne manque pas de projets. Son dernier en date, Espoir, une Mixtape en 2 parties, démontre toute l’agilité et les connexions qu’il réussit à créer entre électro et rap. 2TH 2TH

Votre billet est ici

MJC de la Vallée – 25 de la Vallée CHAVILLE 25, rue des Fontaines Marivel Hauts-de-Seine

20.0

EUR20.0.

