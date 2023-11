Ehla + Brö MJC de la Vallée – 25 de la Vallée, 18 novembre 2023, CHAVILLE.

Ehla + Brö MJC de la Vallée – 25 de la Vallée. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

MJC DE LA VALLEE présente Ouverture des portes 20h00 Ehla C’est dans le sud de la France qu’a grandi EHLA, au sein d’une famille passionnée de musique, bercée par les riffs de basse de son père. Très vite, cette enfant des 90’s plonge dans le bain du hip hop et de la soul. Sa sensibilité?, elle la cultive en passant ses journées a? écouter Stevie Wonder, Aaliyah et Lauryn Hill. Sa timidité, elle la chasse en composant sur un synthétiseur reçu comme cadeau pour ses 15 ans. Depuis, il ne l’a jamais quitté. Passage obligé pour assouvir sa passion : s’installer à Paris. Ce saut dans le vide, à l’assaut de sa vocation, on le retrouve dans son premier EP dont la chanson titre « Pas d’ici » est un succès. Elle y chante avec la sincérité qui ne la quitte jamais, ce déracinement à la fois grisant et brutal. Playlistée, par de nombreuses radios, plateformes mais aussi sur la compilation Kitsuné, elle sera synchronisée à de nombreuses reprises comme dans Emily in Paris ou Gossip Girls. EHLA s’affirme alors comme une des nouvelles figures de la scène pop française, vue d’ici…ou d’ailleurs. Brö Qu’il s’agisse de son discours ou de sa musicalité, Brö est une artiste de son temps avec, comme maître mot, la fusion. Avec ses deux musiciens multi-instrumentistes Elie et Jules, elle explore tous les genres sans se poser de questions. C’est ce que l’on pourrait nommer « la nouvelle variété ». Une énergie à découvrir sur la scène du Trabendo à Paris le 28 avril 2023 ou à l’occasion de sa tournée dans toute la France. Ehla, BRÖ Ehla

MJC de la Vallée – 25 de la Vallée CHAVILLE 25, rue des Fontaines Marivel Hauts-de-Seine

