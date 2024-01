Nuit de la Thermographie le 8 février à Chaville Chaville Chaville, jeudi 8 février 2024.

Nuit de la Thermographie le 8 février à Chaville Observez les déperditions d’énergie des logements lors de la Nuit de la thermographie organisée par GPSO Energie et animée par une conseillère Seine Ouest Rénov’ Rénov’, avec une caméra thermique ! Jeudi 8 février, 19h00 Chaville Animation gratuite sur inscription

Vous vous demandez comment éviter de gaspiller l’énergie et garder votre logement au chaud pendant l’hiver ? Alors venez observer les déperditions d’énergie des logements au cours de la Nuit de la thermographie du jeudi 8 février prochain à Chaville, organisée par GPSO Energie et animée par une conseillère Seine Ouest Rénov’ Rénov’, équipée d‘une caméra thermique !

La caméra thermique permet de traduire en image les différentes températures d’un bâtiment : il est ainsi possible d’observer les variations et de comprendre par ou s’échappe la chaleur. Au cours de cette balade nocturne, nous observerons des maisons individuelles et des copropriétés pour aborder un large spectre de problématiques.

Elle sera précédée d’une présentation en salle abordant les notions techniques et se terminera par une exposition des différentes solutions.

– Jeudi 8 février 2024, à Chaville

– De 19h à 21h

Vous recevrez les informations après votre inscription.

