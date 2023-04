Visite de projet : rénovation énergétique d’une maison des années 20 Chaville Chaville Catégories d’Évènement: Chaville

Visite de projet : rénovation énergétique d'une maison des années 20 Samedi 13 mai, 10h00 Chaville Entrée gratuite sur inscription Avec un gain énergétique de 45%, cette maison est passée de la classe G à E grâce à l'ensemble des travaux effectués. Les propriétaires vous feront découvrir les différentes étapes de ce projet comprenant un volet rénovation énergétique et un volet aménagement. La moitié des travaux a pu être financée grâce aux aides de GPSO et aux aides nationales : vous pourrez ainsi découvrir les différentes démarches à effectuer pour les obtenir, grâce aux conseillers Seine Ouest Rénov de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat GPSO Energie, organisateurs de cette visite. La visite aura lieu à Chaville, l'adresse exacte sera communiquée après l'inscription.

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T12:30:00+02:00 Rénovation énergétique Transition énergétique

