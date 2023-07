VISITE: EVODIA – LA NUIT DU TRI Chavelot, 12 juillet 2023, Chavelot.

MIX&TRI

Scénario catastrophe

Pour éviter le scénario catastrophe de notre Murder Party du 06 juillet qui se déroule en l’an 2123 où les déchets se sont accumulés depuis des décennies et où l’humanité est réduite à un tout petit nombre de survivants, Evodia continue de sensibiliser un maximum de personnes.

A travers ses visites de sites de traitement des déchets et ses animation, Evodia espère un scénario meilleur où chaque déchet trouvera sa place, sera valorisé, recyclé ou réutilisé.

La nuit du tri

• Double visite, le 07 juillet, lors de la nuit du tri. Le Centre de Recyclage vous ouvre ses portes avec un scénario plus enjôleur.

• Vous pourrez également vous essayer au métier de trieur le temps de quelques minutes.

Vous cherchez des sorties gratuites à faire pendant l’été ?

Ouvertes à partir de 8 ans, les visites Evodia continuent tout l’été. Venez choisir votre date sur notre calendrier sur www.evodia.org. Tout public

Catastrophe scenario

To avoid the disaster scenario of our Murder Party on July 06, which takes place in the year 2123, where waste has been accumulating for decades and humanity has been reduced to a tiny number of survivors, Evodia continues to raise awareness among as many people as possible.

Through its visits to waste treatment sites and its animations, Evodia hopes for a better scenario where every waste product will find its place, be recovered, recycled or reused.

Sorting night

? double visit, on July 07, during sorting night. The Recycling Center opens its doors to you with a more enticing scenario.

you can also try your hand at sorting for a few minutes.

Looking for free summer outings?

Open to children aged 8 and over, Evodia tours continue all summer long. Choose your date from our calendar at www.evodia.org

Escenario de catástrofe

Para evitar el escenario catastrófico de nuestra Murder Party del 06 de julio, que tiene lugar en el año 2123, donde los residuos llevan décadas acumulándose y la humanidad ha quedado reducida a un número ínfimo de supervivientes, Evodia sigue concienciando al mayor número de personas posible.

A través de sus visitas a los centros de tratamiento de residuos y sus actos, Evodia aspira a un escenario mejor en el que todos los residuos encuentren su lugar, sean recuperados, reciclados o reutilizados.

Noche de clasificación

doble visita, el 07 de julio, durante la noche de la clasificación. El Centro de Reciclado le abre sus puertas con un escenario más tentador.

también podrá probar a clasificar durante unos minutos.

¿Busca salidas gratuitas para el verano?

Las visitas guiadas de Evodia, abiertas a niños a partir de 8 años, continúan durante todo el verano. Elija su fecha en nuestro calendario en www.evodia.org

Katastrophen-Szenario

Um das Katastrophenszenario unserer Murder Party am 06. Juli zu verhindern, die im Jahr 2123 stattfindet, in dem sich der Müll seit Jahrzehnten angesammelt hat und die Menschheit auf eine winzige Anzahl von Überlebenden geschrumpft ist, versucht Evodia weiterhin, so viele Menschen wie möglich zu sensibilisieren.

Durch Besuche von Müllverwertungsanlagen und Animationen hofft Evodia auf ein besseres Szenario, in dem jeder Abfall seinen Platz findet, verwertet, recycelt oder wiederverwendet wird.

Die Nacht der Mülltrennung

doppelter Besuch am 07. Juli während der Nacht der Mülltrennung. Das Recyclingzentrum öffnet seine Türen für Sie mit einem beschwingteren Szenario.

… Sie können sich auch für ein paar Minuten als Sortierer versuchen.

Suchen Sie nach kostenlosen Ausflügen, die Sie während des Sommers unternehmen können?

Die Evodia-Touren, die für Kinder ab 8 Jahren offen sind, werden den ganzen Sommer über fortgesetzt. Wählen Sie Ihr Datum in unserem Kalender auf www.evodia.org aus

