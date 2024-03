Chaveigne Le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères Laveline-devant-Bruyères, samedi 6 avril 2024.

Chaveigne Bal en Vosges « Esprit Celte » Bal trad à 20h30 précédé d’un atelier d’initiation à la danse de 16h00 à 18h00 Samedi 6 avril, 16h00, 20h30 Le Pierraco | Laveline-devant-Bruyères 12,00 €

Début : 2024-04-06T16:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:55:00+02:00

Bal précédé d’un atelier d’initiation aux danses celtiques de 16h à 18h.

Avec Oriane à la Harpe suivie du groupe traditionnel Chaveigne, puis Estevan à l’accordéon diatonique en solo et enfin le duo Estevan et Oriane respectivement accordéon et violon.

Ce bal est un hommage à la culture celte à travers les âges. Nous commencerons la soirée en douceur par des airs irlandais anciens interprétés par les doigts d’Oriane effleurant sa harpe avec délicatesse.

Puis en partie centrale, nous voyagerons à travers les cornouailles et l’écosse sur un rythme plus soutenu avec Chaveigne.

Nous terminerons sur les sons contemporains tout en souplesse et en nuances de l’accordéon d’Estevan.

Les arrangements en duo Estevan et Oriane clôtureront ce voyage celtique dans le temps et l’espace…de danse !

La musique trad nous vient certes d’hier, mais elle est aussi d’aujourd’hui… et plus encore de demain ! Nous sommes les gardienNEs de sa pérennité !

Marlin pour le Collectif des TradeurEUSEs

