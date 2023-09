Marché de producteurs et d’artisanat Chavanat, 17 septembre 2023, Chavanat.

Chavanat,Creuse

Marché de producteurs locaux et d’artisanat.

Animation clownesque de 10h à 12h30 dans le marché.

Restauration rapide sur place et buvette..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 13:30:00. .

Chavanat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Local producers’ and crafts market.

Clown animation from 10am to 12:30pm in the market.

Fast food and refreshments on site.

Mercado de productores y artesanos locales.

Espectáculo de payasos de 10.00 a 12.30 h en el mercado.

Comida rápida y refrescos in situ.

Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerk.

Clownsanimation von 10:00 bis 12:30 Uhr auf dem Markt.

Schnellrestaurants vor Ort und Getränkeausschank.

