À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le chantier des fouilles du château médiéval « Le Champ des Mottes » à Chaux-des-Crotenay.

Vous cheminerez sur l’ensemble du site pour découvrir l’avancement des fouilles archéologiques. L’historique détaillé concernant l’un des plus grands châteaux médiévaux jurassiens vous sera exposé.

Rendez-vous au parking de l’église de Chaux-des-Crotenay.

Chaux-des-Crotenay 24 Grande Rue 39150 Chaux-des-Crotenay Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.archeojurasites.org L'exposition présente la thèse d'André Berthier qui situait la bataille d'Alésia sur les sites de Syam et Chaux-des-Crotenay. Un film vidéo et une projection sur maquette complètent la présentation des vestiges et du mobilier archéologique découverts à la suite des travaux d'André Berthier. La maison d'ArchéoJuraSites est ouverte le dimanche de 9h à 17h30. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

© ArchéoJuraSites