Elisabeth Buffet – Mes Histoires de Coeur – Tournée SALLE CHARLES TRENET. Un spectacle à la date du 2024-03-10 à 17:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses et sexuelles ? Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. Des restaurants dans le noir au camping, des nudistes aux nostalgiques du 3ième Reich, en passant par des expériences surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. Pour qu’on en rit ! Elisabeth Buffet

SALLE CHARLES TRENET CHAUVIGNY avenue de la Vienne Vienne

