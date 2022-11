JOAO PUB LA MOUSTACHE, 26 novembre 2022 20:00, Chauvigny.

Samedi 26 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

JOAO, jeune auteur-compositeur-interprète de 22 ans dévoile aujourd’hui son 1er single ‘Song Of Hope’, message de paix et solidarité dans une époque où la guerre est encore trop souvent d’actualité. Né en Guadeloupe, élevé dans différentes îles des Antilles et résidant désormais sur l’Île d’Oléron, Joao (prénom néologisme reliant la joie et l’eau) partage sa vie entre ses deux passions : la musique et le surf. Ses compositions, empreintes de naturel et d’authenticité, tracent les contours d’un univers folk épuré bercé par une suave intensité qui doit beaucoup à sa voix pure aux teintes plurielles. Son premier EP The Beginning Of The End est disponible en digital depuis le 25 septembre, Deux singles de cet EP sont déjà sortis, ‘Song Of Hope’ et ‘Fool’.

PUB LA MOUSTACHE 2 rue Saint Savin, 86300 Chauvigny 86300 Chauvigny Vienne

