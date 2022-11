ALI VEEJAY PUB LA MOUSTACHE Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Le but d’Ali Veejay est simple : toucher le spectateur en plein cœur. D’abord par la douceur, en déroulant une pop à fleur de peau colorée par l’esprit d’Al Green. Ensuite par la surprise, en montant à la pédale sampler des morceaux énergiques, frais et vibrants. Enfin par le décalage, avec des sujets jamais mis en musique, comme le sucre ou les ingénieurs du son. L’humour n’est jamais loin. On en sort dépaysé et posé. PUB LA MOUSTACHE 2 rue Saint Savin, 86300 Chauvigny 86300 Chauvigny Vienne jeudi 24 novembre – 20h00 à 21h30

