Calvados

Chauves-souris et frissons de la nuit ! Bénouville, 4 septembre 2021, Bénouville. Chauves-souris et frissons de la nuit ! 2021-09-04 20:15:00 20:15:00 – 2021-09-04 23:00:00 23:00:00

Bénouville Calvados Bénouville “Des chauves-souris à Bénouville… curiosité ou anxiété ?

Venez tout apprendre sur ces fascinants mammifères. Après une présentation en salle et une courte collation, nous partons avec un détecteur d’ultrasons pour les repérer dans la nuit !

Cette animation vous est proposée dans le cadre de la Nuit Internationale de la Chauve-souris (SFEPM).”

RDV : Salle des fêtes de Bénouville.

Source : Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Bénouville, Calvados Autres Lieu Bénouville Adresse Ville Bénouville lieuville 49.23638#-0.28138