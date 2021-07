Wavrin Parking des Ansereuilles,croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN. Nord, Wavrin Chauves-souris, connaître et favoriser ces auxiliaires de cultures Parking des Ansereuilles,croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN. Wavrin Catégories d’évènement: Nord

Parking des Ansereuilles, croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette à WAVRIN., le samedi 14 août à 20:30

Partons à la recherche des chauves-souris au cours d’une promenade nocturne. Venez découvrir ce mammifère volant exceptionnel et apprenez-en plus sur les services écosystémiques rendus par la chauve-souris ! Un animal auxiliaire de culture à favoriser à tout prix au jardin. Rendez-vous à 20h30 – Parking des Ansereuilles, croisement rue du marais de la Ville/Chemin de la Cornette à WAVRIN. De 20h30 à 23h. À NOTER : apporter une lampe torche et/ou une lampe frontale pour la sortie. A l’issue de cette balade, vous en saurez plus sur les services écosystémiques rendus par les chauves-souris (chasse, ravageurs de cultures, produit de l’engrais, …). Vous découvrirez aussi ce que peut faire la chauve-souris au jardin. Balade gratuite à destination du public familial, animée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans ; il est recommandé en extérieur pour les enfants entre 6 et 10 ans. NB : Sont autorisés les masques chirurgicaux ou des masques « grand public » de catégorie 1. Les masques faits maison sont interdits.

Animation gratuite à destination du public familial.

