Chauves-souris, belles de nuit Niedersteinbach, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Niedersteinbach.

Chauves-souris, belles de nuit 2021-07-06 20:30:00 – 2021-07-06

Niedersteinbach Bas-Rhin Niedersteinbach

L’église de Niedersteinbach, classée « Refuge pour les chauves-souris », accueille l’une des plus importantes colonies de Grands Murins d’Alsace, la plus grande chauve-souris européenne. De mars à octobre, entre 600 et 1000 femelles se regroupent dans les combles du bâtiment, formant une colonie, pour mettre bas et élever leur unique jeune. Venez découvrir cette incroyable maternité-halte garderie !

Participez à l’atelier « Very Bat Trip » pour entrer dans la peau d’une chauve-souris et fabriquer un bat-origami, munissez-vous de détecteurs à ultra-sons et immiscez-vous dans l’intimité de la colonie grâce à des images infra-rouges filmées par Yannick CHERREL.

Les chauves-souris sont des êtres fascinants à protéger. Venez les (re)découvrir en sons et en images, à travers des ateliers, des images de l’immense maternité-halte garderie de l’église de Niedersteinbach et une écoute ultra-sonore ! Annulation en cas de mauvais temps.

+33 3 88 90 77 60

