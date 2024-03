CHAUVÉ EN FÊTE Chauvé, samedi 6 juillet 2024.

Venez participer à la grande fête du village ! C’est l’été, chaque année Chauvé invite les habitants, les nouveaux arrivants et les premiers vacanciers à célébrer l’arrivée des grandes vacances !

5 bonnes raisons d’assister à cette animation typiquement locale :

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, venez admirer l’animation spéciale de cette année, vous régaler en famille et admirer le feu d’artifice

écouter les différentes animations musicales

participer à de nombreuses animations

voter pour le plus bel épouvantail au concours

manger sur le pouce et vous régaler en savourant des fouées

regarder le feu d’artifice et les lumières à la nuit tombée

Pratique :

Ouverture du site à partir de 18h

Restauration sur place; food-trucks, buvette

Concours du plus bel épouvantail sur inscription auprès du Comité des Fêtes

Soirée musicale en plein air

Feu d’artice à la tombée de la nuit

Programme complet à venir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 18:00:00

fin : 2024-07-06 18:00:00

Parc de loisirs

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire comitedesfetes.chauve@yahoo.fr

