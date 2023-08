Spectacle « Mort d’une montagne » Salle des fêtes Chaussy, 24 novembre 2023 20:30, Chaussy.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise, découvrez le spectacle « Mort d’une montagne ». Il spectacle relate l’histoire d’un massif imaginaire, des défis auxquels sont soumis ses habitant·es. Vendredi 24 novembre, 20h30 1

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Mort d’une montagne » de la compagnie Les Non Alignés.

Dans le massif imaginaire des Hautes Aigues, lors d’un été particulièrement caniculaire, les habitant·e·s du village de Rochebrune sont en alerte à cause d’éboulements réguliers sur les sommets voisins… On suit en parallèle plusieurs personnages de cette humanité perchée sur son promontoire, au bord du précipice. À la faveur d’une ascension que décide de réaliser une alpiniste, se déploie peu à peu le panorama d’un paysage profondément bouleversé par le réchauffement climatique et traversé d’inquiétudes.

Tout en éveillant les consciences sur les dérèglements de notre monde et l’urgence des enjeux climatiques, le spectacle, véritable chronique documentée, plonge également le public dans la profondeur et la complexité du milieu montagnard.

Durée : 1h55

A partir de 12 ans

Salle des fêtes Route de Bray-et-Lû Chaussy 95710 Val-d’Oise