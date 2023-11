Ferme des P’tits Bergers Chaussy Chaussy Catégorie d’Évènement: Chaussy Ferme des P’tits Bergers Chaussy Chaussy, 5 novembre 2023, Chaussy. Ferme des P’tits Bergers Dimanche 5 novembre, 09h00 Chaussy Expérience d’une journée à la ferme au milieu des animaux et de la laine

Repas inclus

Sur réservation Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00

2023-11-05T09:00:00+01:00 – 2023-11-05T16:00:00+01:00 FMACEN045V50BBVB Ferme des P’tits Bergers Détails Catégorie d’Évènement: Chaussy Autres Lieu Chaussy Adresse 10 Rue du Canal, Chaussy Ville Chaussy Lieu Ville Chaussy Chaussy latitude longitude 48.15269;1.97619

Chaussy Chaussy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaussy/