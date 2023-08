Portes ouvertes à la ferme des P’tits Bergers Chaussy Chaussy, 7 octobre 2023, Chaussy.

Portes ouvertes à la ferme des P’tits Bergers 7 et 8 octobre Chaussy Voir https://www.fermedesptitsbergers.fr/event/les-100-ans-portes-ouvertes-a-la-ferme/?utm_campaign=Portes+ouvertes+-+mail+aux+journalistes+r%C3%A9gion+centre&utm_source=newsletter&utm_medium=email

Pour son 100ᵉ anniversaire, la ferme des P’tits bergers vous accueille lors d’un week-end riche en animations.

Découvrez une ferme en grandes cultures et d’élevage, avec des chèvres Angora et Moutons Shetland élevés pour leur laine.

Pendant deux jours, profitez des animations autour des moutons, des chèvres Angora et de la laine : tonte aux forces, chien de berger, filage, teinture végétale…

Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermedesptitsbergers.fr/event/les-100-ans-portes-ouvertes-a-la-ferme/?utm_campaign=Portes+ouvertes+-+mail+aux+journalistes+r%C3%A9gion+centre&utm_source=newsletter&utm_medium=email »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

FMACEN045V50AZWC

©jeunes agriculteurs du loiret – otgp