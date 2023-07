Expérience à la ferme : après-midi autour des animaux et de la laine Chaussy Chaussy Catégorie d’Évènement: Chaussy Expérience à la ferme : après-midi autour des animaux et de la laine Chaussy Chaussy, 22 juillet 2023, Chaussy. Expérience à la ferme : après-midi autour des animaux et de la laine Samedi 22 juillet, 14h00 Chaussy Voir https://www.fermedesptitsbergers.fr/ La ferme des petits bergers vous invite à passer une après-midi à la ferme. Vous aurez l’occasion de découvrir l’histoire de la ferme mais aussi de vous initier aux différentes techniques de transformation de la laine. Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy [{« type »: « link », « value »: « https://www.fermedesptitsbergers.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « fermedespetitsbergers@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

FMACEN045V50ANCF

