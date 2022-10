Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Chaussy Chaussy Catégorie d’évènement: Chaussy

Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Chaussy, 26 octobre 2022, Chaussy. Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Mercredi 26 octobre, 15h00 Chaussy

Voir https://www.fermedesptitsbergers.fr/event/atelier-familial-teindre-dessiner-avec-les-plantes/?fbclid=IwAR3-XQShiUSqR6Bnrs-AU5dIg1CnFTWxeqsGE_jlURh0Mbw8FvRC6EIP8s4

Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Chaussy 10 Rue du Canal, Chaussy Chaussy La ferme des petits bergers vous propose un atelier familial : teindre, dessiner avec les plantes. Avec les plantes récoltées sur la ferme, vous pourrez vous essayer à la teinture t la confection de vos propres craies que vous pouvez garder après l’atelier.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation en ligne obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-26T15:00:00+02:00

2022-10-26T16:30:00+02:00 ©Ferme des petits bergers

Détails Catégorie d’évènement: Chaussy Autres Lieu Chaussy Adresse 10 Rue du Canal, Chaussy Ville Chaussy lieuville Chaussy Chaussy

Chaussy Chaussy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaussy/

Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Chaussy 2022-10-26 was last modified: by Atelier familial : teindre et dessiner avec les plantes Chaussy Chaussy 26 octobre 2022 Chaussy Chaussy Chaussy

Chaussy