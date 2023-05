L’Explorateur : Rendez-vous au jardin japonais Chaussée Lamandé, 10 septembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 200 m² les symboles du pays du Soleil Levant.

Horaires : 14h30-15h30 // 15h30-16h30 // 16h30-17h30

Tarifs : 6€/adulte – 4€/enfant (- 12ans)

Tout public

Réservation obligatoire (à partir de début juin).

Chaussée Lamandé

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



An unlikely place, set back from the noise of the city, the Japanese garden evokes the twin ports of Osaka and Le Havre. This site, where the mineral and the vegetal conjugate harmoniously with the water, gathers on 200 m² the symbols of the country of the Rising Sun.

Times: 2:30-3:30 pm // 3:30-4:30 pm // 4:30-5:30 pm

Prices: 6?/adult – 4?/child (-12 years old)

All public

Reservation required (from the beginning of June)

Lugar insólito, apartado del ruido de la ciudad, el jardín japonés evoca los puertos gemelos de Osaka y Le Havre. Este lugar, donde lo mineral y lo vegetal se combinan armoniosamente con el agua, reúne en 200 m² los símbolos del país del Sol Naciente.

Horarios: 14:30-15:30 h // 15:30-16:30 h // 16:30-17:30 h

Precios: 6?/adulto – 4?/niño (-12 años)

Todos los públicos

Reserva obligatoria (a partir de principios de junio)

Der japanische Garten ist ein unwahrscheinlicher Ort, der sich vom Lärm der Stadt abhebt und an die Zwillingshäfen von Osaka und Le Havre erinnert. Dieser Ort, an dem sich Mineralien und Pflanzen harmonisch mit dem Wasser verbinden, vereint auf 200 m² die Symbole des Landes der aufgehenden Sonne.

Öffnungszeiten: 14.30-15.30 Uhr // 15.30-16.30 Uhr // 16.30-17.30 Uhr

Eintrittspreise: 6/Erwachsener – 4/Kind (-12 Jahre)

Für alle Altersgruppen

Reservierung erforderlich (ab Anfang Juni)

