L’Explorateur : Rendez-vous insolite – Initiation à la méditation Chaussée Lamandé Le Havre, 20 août 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Rendez-vous insolite – Initiation à la méditation

Arthur Vieuxmaire profitera du calme et de la sérénité du jardin pour vous aider à apprivoiser la méditation. Un moment de détente où votre attention sera portée sur vos pensées et vos sensations.

A partir de 12 ans – Durée : 1h

Tarif : 6€

Réservation obligatoire.

2023-08-20 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-20 11:00:00. .

Chaussée Lamandé

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Unusual rendezvous – Introduction to meditation

Arthur Vieuxmaire will take advantage of the calm and serenity of the garden to help you tame meditation. A moment of relaxation where your attention will be focused on your thoughts and sensations.

From 12 years – Duration: 1h

Price: 6?

Reservation required

L’Explorateur verano 2023 – Un encuentro insólito – Introducción a la meditación

Arthur Vieuxmaire aprovechará la calma y la serenidad del jardín para ayudarle a aprender a meditar. Un momento de relajación en el que su atención se centrará en sus pensamientos y sensaciones.

A partir de 12 años – Duración: 1 hora

Precio: 6?

Imprescindible reservar

L’Explorateur Sommer 2023 – Ungewöhnliche Verabredungen – Einführung in die Meditation

Arthur Vieuxmaire wird die Ruhe und Gelassenheit des Gartens nutzen, um Ihnen zu helfen, die Meditation zu zähmen. Ein Moment der Entspannung, in dem Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Gedanken und Empfindungen gerichtet sein wird.

Ab 12 Jahren – Dauer: 1 Stunde

Preis: 6 ?

Reservierung erforderlich

