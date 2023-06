L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Contes au Jardin japonais Chaussée Lamandé Le Havre, 16 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les rendez-vous famille – Contes au Jardin japonais

Entrez dans les jardins où les contes japonais plongent petits et grands dans les traditions culturelles nippones. Tous issus du patrimoine oral japonais, ces contes réservent bien des surprises, entre métaphores, magie, mystères et secrets sélectionnés, réécrits et interprétés par Hélène Pesquet de la Belle Envolée, ce spectacle est interactif et riche de rebondissements.

A partir de 4 ans – Durée : 1h30

Tarif : 6€ / duo parent-enfant – 6€ / adulte supplémentaire

Réservation obligatoire.

2023-07-16 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-16 12:00:00. .

Chaussée Lamandé

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur été 2023 – Family events – Storytelling at the Japanese Garden

Enter the gardens, where Japanese storytelling immerses young and old in Japanese cultural traditions. All drawn from Japan’s oral heritage, these tales are full of surprises, including metaphors, magic, mysteries and secrets. Selected, rewritten and performed by Hélène Pesquet of La Belle Envolée, this show is interactive and full of twists and turns.

From 4 years – Duration: 1h30

Price: 6? / parent-child duo – 6? / additional adult

Reservations required

Verano 2023 Explorer – Eventos familiares – Cuentacuentos en el Jardín Japonés

Entre en los jardines, donde la narración de cuentos japoneses sumerge a grandes y pequeños en las tradiciones culturales de Japón. Seleccionados, reescritos e interpretados por Hélène Pesquet, de La Belle Envolée, este espectáculo es interactivo y está lleno de giros y sorpresas.

A partir de 4 años – Duración: 1h30

Precio: 6 euros / dúo padre-hijo – 6 euros / adulto adicional

Reserva obligatoria

L’Explorateur Sommer 2023 – Familientermine – Märchen im Japanischen Garten

Treten Sie in die Gärten ein, wo die japanischen Märchen Groß und Klein in die kulturellen Traditionen Japans eintauchen lassen. Diese Märchen, die alle aus dem mündlichen japanischen Erbe stammen, halten viele Überraschungen bereit. Zwischen Metaphern, Magie, Mysterien und Geheimnissen, die von Hélène Pesquet von La Belle Envolée ausgewählt, umgeschrieben und interpretiert werden, ist dieses Spektakel interaktiv und wendungsreich.

Ab 4 Jahren – Dauer: 1,5 Stunden

Preis: 6 Euro pro Eltern-Kind-Duo – 6 Euro pro zusätzlichem Erwachsenen

Reservierung erforderlich

