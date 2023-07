Visite guidée : Regards croisés sur le paysage portuaire du Havre Chaussée John Kennedy Le Havre, 24 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Histoires d’eaux – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Le Pays d’art et d’histoire et Le Havre Port Center s’associent pour proposer une visite inédite à deux voix. Partez à la découverte du paysage portuaire depuis le pont Notre-Dame en passant par les bassins, jusqu’à la cloche des dockers. Les guides confrontent lecture actuelle et approche historique des infrastructures et des sites qui ont marqué l’évolution du trafic, des navires et des marchandises.

Durée : 2h

Chaussures de marche conseillées

Attention, le parcours ne constitue pas une boucle, retour par vos propres moyens

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-07-24 10:30:00 fin : 2023-07-24 . .

Chaussée John Kennedy

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Histoires d’eaux – Organized by Pays d’art et d’histoire.

The Pays d?art et d?histoire and Le Havre Port Center join forces to offer a unique two-voice tour. Discover the harbor landscape from the Notre-Dame bridge, through the docks, to the dockers? bell. The guides combine a contemporary reading with a historical approach to the infrastructures and sites that have marked the evolution of traffic, ships and goods.

Duration: 2 hrs

Walking shoes recommended

Please note that the tour does not constitute a loop, so return by your own means

Reservations required.

Meeting point communicated at registration.

Historias del agua – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

Pays d’art et d’histoire y Le Havre Port Center unen sus fuerzas para ofrecer un recorrido único a dos voces. Descubra el paisaje portuario desde el puente de Notre-Dame, pasando por los muelles, hasta la campana de los estibadores. Los guías combinan una lectura contemporánea con un enfoque histórico de las infraestructuras y los lugares que han marcado el desarrollo del tráfico, los barcos y las mercancías.

Duración: 2 horas

Se recomienda llevar calzado de senderismo

Tenga en cuenta que el recorrido no constituye un bucle, por lo que deberá regresar por sus propios medios

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Histoires d’eaux – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Das Pays d’art et d’histoire und das Le Havre Port Center haben sich zusammengeschlossen, um eine einzigartige Führung mit zwei Stimmen anzubieten. Entdecken Sie die Hafenlandschaft von der Brücke Notre-Dame über die Hafenbecken bis hin zur Glocke der Hafenarbeiter. Die Fremdenführer konfrontieren die aktuelle Lesart mit dem historischen Ansatz der Infrastruktur und der Orte, die die Entwicklung des Verkehrs, der Schiffe und der Waren geprägt haben.

Dauer: 2 Stunden

Wanderschuhe werden empfohlen

Achtung, der Rundgang stellt keine Schleife dar, Rückkehr auf eigene Faust

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-06-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche