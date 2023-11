Marché de Noël Chaussée de Ville Chérel Pontorson, 9 décembre 2023, Pontorson.

Pontorson,Manche

Comme chaque année, le Comité des Fêtes de Pontorson organise le Marché de Noël de Pontorson.

Présence du Père Noël ! Nombreux exposants et artisans.

Calèche (accès PMR), châtaignes grillées, vin chaud, crêpes, balade à poney, panier surprise et maquillage pour enfants.

Samedi 9 décembre de 14h à 20h et le dimanche 10 décembre 2023 de 10h à 17h.

À la salle polyvalente de Pontorson (Chaussée de Ville Chérel – Route de Pleine-Fougères)..

Chaussée de Ville Chérel

Pontorson 50170 Manche Normandie



Every year, the Comité des Fêtes de Pontorson organizes the Pontorson Christmas Market.

Santa Claus will be present! Many exhibitors and craftsmen.

Horse-drawn carriage (PRM access), roasted chestnuts, mulled wine, crêpes, pony rides, surprise baskets and face painting for children.

Saturday, December 9, 2pm-8pm and Sunday, December 10, 2023, 10am-5pm.

At the Pontorson multi-purpose hall (Chaussée de Ville Chérel ? Route de Pleine-Fougères).

Todos los años, el Comité des Fêtes de Pontorson organiza el Mercado de Navidad de Pontorson.

Papá Noel estará presente Numerosos expositores y artesanos.

Coche de caballos (acceso PMR), castañas asadas, vino caliente, tortitas, paseos en poni, cestas sorpresa y pintacaras para los niños.

Sábado 9 de diciembre de 14.00 a 20.00 h. y domingo 10 de diciembre de 2023 de 10.00 a 17.00 h.

En la sala polivalente de Pontorson (Chaussée de Ville Chérel ? Route de Pleine-Fougères).

Wie jedes Jahr organisiert das Festkomitee von Pontorson den Weihnachtsmarkt von Pontorson.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns! Zahlreiche Aussteller und Kunsthandwerker.

Pferdekutsche (Zugang für Behinderte), geröstete Kastanien, Glühwein, Crêpes, Ponyreiten, Überraschungskorb und Kinderschminken.

Samstag, den 9. Dezember von 14 bis 20 Uhr und Sonntag, den 10. Dezember 2023 von 10 bis 17 Uhr.

In der Mehrzweckhalle von Pontorson (Chaussée de Ville Chérel? Route de Pleine-Fougères).

Mise à jour le 2023-10-31 par CDT Manche