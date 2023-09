Le bus de la fabrique Chaussée de l’Hôtel de Ville Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Le bus de la fabrique Chaussée de l’Hôtel de Ville Villeneuve-d’Ascq, 30 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Le bus de la fabrique Samedi 30 septembre, 09h30 Chaussée de l’Hôtel de Ville Entrée libre Vous souhaitez entreprendre ? Le Bus de la fabrique sera présent samedi 30 septembre 2023 de 9h30 à 12h30 devant l’hôtel de ville de Villeneuve d’Ascq pour répondre à vos questions.

A bord, des conseillers iront à la rencontre des habitants et ils pourront être reçus en individuel grâce à l’aménagement d’un ilot de bureau.

Le Bus est une porte d’entrée afin d’enclencher un premier échange sur : – leur vision de l’entreprenariat – leurs envies, idées – l’état d’avancement de leur projet – les questions liées à leurs démarches

Cette opération a pour finalité de démystifier la création d'entreprise et de transmettre l'envie d'entreprendre.

2023-09-30T09:30:00+02:00 – 2023-09-30T12:30:00+02:00

