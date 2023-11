La foire de Noël et des Rois Chaussée Bocquaine Reims, 9 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Elle revient pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

70 manèges à sensations ou enfantins, attractions familiales et boutiques gourmandes vous attendent à la traditionnelle Foire de Noël et des Rois…

Hors vacances scolaires : ouvert le lundi, le mardi et le jeudi de 17h à 20h.

Le mercredi et le dimanche de 15h à 20h.

Le vendredi de 17h à minuit et le samedi de 15h à minuit.

Pendant les vacances scolaires : ouvert du lundi au jeudi de 15h à 20h.

Le vendredi et le samedi de 15h à minuit.

Le dimanche de 15h à 23h.

Parkings à proximité..

2023-12-09 fin : 2024-01-07 . .

Chaussée Bocquaine Foire de Noël

Reims 51100 Marne Grand Est



It’s back, to the delight of young and old alike!

70 thrill rides, children’s rides, family attractions and gourmet stores await you at the traditional Foire de Noël et des Rois…

Outside school vacations: open Mondays, Tuesdays and Thursdays from 5pm to 8pm.

Wednesdays and Sundays from 3pm to 8pm.

Fridays from 5pm to midnight and Saturdays from 3pm to midnight.

During school vacations: open Monday to Thursday, 3pm to 8pm.

Friday and Saturday, 3pm to midnight.

Sundays from 3pm to 11pm.

Parking lots nearby.

Ha vuelto, para deleite de grandes y pequeños

70 atracciones emocionantes, atracciones infantiles, atracciones familiares y tiendas gourmet le esperan en la tradicional Foire de Noël et des Rois…

Fuera de las vacaciones escolares: abierto lunes, martes y jueves de 17:00 a 20:00 h.

Miércoles y domingos de 15:00 a 20:00 h.

Viernes de 17:00 a 24:00 y sábados de 15:00 a 24:00.

Durante las vacaciones escolares: abierto de lunes a jueves de 15.00 a 20.00 h.

Viernes y sábados de 15.00 h. a 24.00 h.

Domingos de 15.00 a 23.00 h.

Aparcamientos cercanos.

Sie kehrt zurück, um Groß und Klein zu begeistern!

70 sensationelle oder kinderfreundliche Fahrgeschäfte, Familienattraktionen und Feinschmeckerläden erwarten Sie auf dem traditionellen Weihnachts- und Dreikönigsmarkt…

Außerhalb der Schulferien: Montags, dienstags und donnerstags von 17:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Mittwochs und sonntags von 15:00 bis 20:00 Uhr.

Am Freitag von 17 Uhr bis Mitternacht und am Samstag von 15 Uhr bis Mitternacht.

Während der Schulferien: Montag bis Donnerstag von 15:00 bis 20:00 Uhr geöffnet.

Freitags und samstags von 15 Uhr bis Mitternacht.

Sonntags von 15:00 bis 23:00 Uhr.

Parkplätze in der Nähe.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme du Grand Reims