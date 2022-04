Chausse tes tongs Trévou-Tréguignec, 29 juillet 2022, Trévou-Tréguignec.

Chausse tes tongs Stade municipal Rue du stade Trévou-Tréguignec

2022-07-29 18:45:00 – 2022-07-31 Stade municipal Rue du stade

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec

Durant la période estivale, Chaussez vos Tongs et venez nous rejoindre sur la Côte de Granit Rose, et profiter d’un festival à taille humaine à deux pas des plages.

Une ambiance conviviale et bon enfant, une programmation musicale de qualité qui privilégie toujours la performance scénique,

venir à Chausse Tes Tongs, c’est profiter d’un petit weekend « à la cool » en bord de mer…

Plage et baignade en journée, concerts le soir… What Else ?!

VENDREDI 29 JUILLET

ROMANE SANTARELLI – LALALAR – JUPITER & OKWESS

GUADAL TEJAZ -MAWIMBI [DJ-SET]

Ouverture des porte 18h45 / Réservation en ligne

SAMEDI 30 JUILLET

DOMBRANCE – IT IT ANITA – TEKE::TEKE – KIND OF GURU – CHESTER REMINGTON

Ouverture des porte 18h45 / Réservation en ligne

DIMANCHE 31 JUILLET

LA GUINGUET’TONG avec LA BOUM DES BOUMBOXEURS (jeune public) et LE BAL FLOC’H

Ouverture des portes 17h / Billets en vente exclusivement sur place.

Restauration sur place (Food truks) | Camping gratuit.

http://www.chaussetestongs.bzh/

Stade municipal Rue du stade Trévou-Tréguignec

