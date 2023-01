Chausey, paradis des phoques et oiseaux Granville, 3 avril 2023, Granville .

Chausey, paradis des phoques et oiseaux

Gare maritime de Granville Granville Manche

2023-04-03 09:00:00 09:00:00 – 2023-08-17 18:00:00 18:00:00

Granville

Manche

Activité à la demande.

Une journée mémorable sur la Grande île de Chausey et autour de l’archipel à la découverte du patrimoine local et d’une faune exceptionnelle.

A l’écart de la fréquentation, on rencontre à Chausey les plus grandes colonie françaises d’huîtriers-pie, goélands marins et cormorans huppés.

Dans l’archipel (tour de l’île inclus) et pendant la traversée avec la vedette Jolie-France, il est régulièrement possible d’observer des phoques et grands dauphins.

Activité à la demande.

dernière mise à jour : 2023-01-17 par