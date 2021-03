Chausey, histoire, paysages, traditions et nature sur les traces de ses habitants et ses propriétaires, 24 mars 2021-24 mars 2021, Granville.

Chausey, histoire, paysages, traditions et nature sur les traces de ses habitants et ses propriétaires 2021-03-24 08:00:00 08:00:00 – 2021-03-24 17:00:00 17:00:00

Granville Manche Granville

Plus grand archipel d’Europe (73 km²), avec, selon la légende, 52 îles et îlots visibles à marée haute et 365 à marée basse, Chausey est un de nos derniers paradis naturels aux paysages époustouflants avec une histoire et des traditions tout aussi surprenants.

Le tour de l’île avec la vedette Joly France permet de mieux comprendre comment Chausey évolue au gré des marées et ce, depuis des millénaires.

La Grande Ile avec ses 45 ha permet de se balader sur des falaises de granit et des plages de sable blond, le long de son littoral mais, en prenant le chemin de la Fontaine, on se retrouve dans le bocage normand en moins de 50 mètres.

Au cours d’une balade intime de 8 km, au rythme de vos pas et dans la bonne humeur votre guide se propose de vous raconter le Chausey des moines du Mt St Michel entre 1022 et 1558 puis de la gouvernance des princes de Matignon-Monaco entre 1558 et 1740. A partir de cette date et jusqu’en 1890 environ, ce sont les Blainvillais qui vont donner vie à Chausey. Au XXème siècle, Chausey verra ces mêmes Blainvillais s’installer à l’année mais aussi la naissance du Chausey moderne avec la création de la SCI des Iles Chausey et le développement du tourisme de masse. Le tout raconté en différents points spectaculaires de ce lieu hors du temps.

En plus des ses habitants, il vous parlera aussi des figures marquantes de l’île : Louis-Jean-Christophe Régnier, le Blainvillais, l’abbé Nolin, le physiocrate éclairé, les familles Pimors, Harasse et Hédouin surtout Léonie, la Reine des Iles, qui vendra, en 1919, son paradis naturel à de riches estivants dont Jules Durand Couppel de Saint Front, père du peintre de la marine, navigateur, conteur et bon vivant, Marin Marie, et enfin du célèbre curé, instituteur, infirmier, mécanicien, pêcheur et denier gouverneur de l’île, le Père André Delaby.

Enfin, présenter Chausey sans parler de Louis Renault, créateur des usines du même nom, est impensable, tant ce grand capitaine d’industrie a marqué l’histoire de l’ile entre 1921 et 1944.

Autres dates possibles sur demande : 10, 13, 15, 17, 20 et 27 mars

michel.jeanne40@gmail.com +33 6 65 63 73 42 http://randojersey.over-blog.com/

