Chauray Ville en Fête Chauray, 10 juillet 2022, Chauray.

Chauray Ville en Fête

Rue des Combes Sur le site de la Fanzone Chauray Yvelines Sur le site de la Fanzone Rue des Combes

2022-07-10 – 2022-07-10

Sur le site de la Fanzone Rue des Combes

Chauray

Yvelines

Un grand moment de convivialité, de retrouvailles et de joies.

> Marché festif sur l’espace herbée

de 8 h à 13 h

> Déambulation de la fanfare « Le SNOB »

> Nombreuses animations proposées aux enfants avec des structures gonflables (la fôret enchantée, le parc médiéval, le mini manège, le jeux de 4 stands, le saloon aventure, le taureau mécanique, la fête foraine, le happy bus, la pêche aux canards ….), des ateliers face-painting, et des jeux en bois géants.

> Tour en calèche avec les Loisirs équestres de Chauray (sur réservation au 06 21 07 36 42).

Possibilité de se restaurer sur place

(food-trucks, buvette et sandwiches, avec FESTICA, crêpes et sucreries).

Apporter ses assiettes, verres et couverts.

Un grand moment de convivialité, de retrouvailles et de joies.

> Marché festif sur l’espace herbée

de 8 h à 13 h

> Déambulation de la fanfare « Le SNOB »

> Nombreuses animations proposées aux enfants avec des structures gonflables (la fôret enchantée, le parc médiéval, le mini manège, le jeux de 4 stands, le saloon aventure, le taureau mécanique, la fête foraine, le happy bus, la pêche aux canards ….), des ateliers face-painting, et des jeux en bois géants.

> Tour en calèche avec les Loisirs équestres de Chauray (sur réservation au 06 21 07 36 42).

Possibilité de se restaurer sur place

(food-trucks, buvette et sandwiches, avec FESTICA, crêpes et sucreries).

Apporter ses assiettes, verres et couverts.

+33 5 49 08 02 93

Un grand moment de convivialité, de retrouvailles et de joies.

> Marché festif sur l’espace herbée

de 8 h à 13 h

> Déambulation de la fanfare « Le SNOB »

> Nombreuses animations proposées aux enfants avec des structures gonflables (la fôret enchantée, le parc médiéval, le mini manège, le jeux de 4 stands, le saloon aventure, le taureau mécanique, la fête foraine, le happy bus, la pêche aux canards ….), des ateliers face-painting, et des jeux en bois géants.

> Tour en calèche avec les Loisirs équestres de Chauray (sur réservation au 06 21 07 36 42).

Possibilité de se restaurer sur place

(food-trucks, buvette et sandwiches, avec FESTICA, crêpes et sucreries).

Apporter ses assiettes, verres et couverts.

Ville de Chauray

Sur le site de la Fanzone Rue des Combes Chauray

dernière mise à jour : 2022-06-18 par