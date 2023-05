Concert Choeurs à coeur 66 Rue Victor, 3 juin 2023, Chauray.

Ce concert réunira la plupart des choeurs du Conservatoire de Niort Agglo. La première partie du concert sera constituée de répertoires variés.

Les choristes de tous âges se réuniront ensuite sur scène pour interpréter «La Petite suite de Dogora» du compositeur Etienne Perruchon.

Etienne Perruchon, né le 23 octobre 1958 et mort le 14 mai 2019, est un compositeur français, connu principalement pour ses musiques de films. Cette oeuvre à la particularité d’être écrite en dogorien, langage imaginé par le compositeur.

conservatoire.niortagglo.fr.

2023-06-03

66 Rue Victor Salle des fêtes

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This concert will bring together most of the choirs of the Niort Agglo Conservatory. The first part of the concert will be made of various repertoires.

The choir members of all ages will then gather on stage to perform « La Petite suite de Dogora » by composer Etienne Perruchon.

Etienne Perruchon, born on October 23, 1958 and died on May 14, 2019, is a French composer, known mainly for his film music. This work has the particularity to be written in dogorien, language imagined by the composer.

conservatoire.niortagglo.fr

Este concierto reunirá a la mayoría de los coros del Conservatorio de Niort Agglo. La primera parte del concierto constará de varios repertorios.

A continuación, los coristas de todas las edades se reunirán en el escenario para interpretar « La Petite suite de Dogora » del compositor Etienne Perruchon.

Etienne Perruchon, nacido el 23 de octubre de 1958 y fallecido el 14 de mayo de 2019, fue un compositor francés, conocido principalmente por su música para cine. Esta obra tiene la particularidad de estar escrita en dogoriano, una lengua imaginada por el compositor.

conservatoire.niortagglo.fr

An diesem Konzert werden die meisten Chöre des Konservatoriums von Niort Agglo teilnehmen. Der erste Teil des Konzerts wird aus verschiedenen Repertoires bestehen.

Danach werden Chorsänger aller Altersgruppen auf der Bühne zusammenkommen, um « La Petite suite de Dogora » des Komponisten Etienne Perruchon vorzutragen.

Etienne Perruchon, geboren am 23. Oktober 1958 und gestorben am 14. Mai 2019, war ein französischer Komponist, der vor allem für seine Filmmusik bekannt ist. Die Besonderheit dieses Werks ist, dass es in Dogorisch geschrieben ist, einer Sprache, die sich der Komponist selbst ausgedacht hat.

konservatorium.niortagglo.de

