FestiKades (chasse au trésor) 210 Rue du Pied Griffier, 16 mai 2023, Chauray.

Cette deuxième édition du FestiKades, organisée par le comité des fêtes Festica de Chauray, vous propose de participer à une chasse au trésor !

Rendez-vous à la boulangerie Puaud (rue des combes à Chauray) pour récupérer votre bulletin d’inscription ainsi que le première indice pour la chasse au trésor du 16 au 23 mai.

La dernière étape de vos recherches vous mènera, le 3 juin, au Complexe sportif de Chauray où différentes animations vous y seront proposées : concours de pétanque (5€ l’inscription), apéritif offert, repas avec animation, soirée karaoké en plein air, pêche à la ligne, tir à la corde…

Restauration sur place sur réservation. Permanences le :

– 12/05 : de 17h à 19h

– 13/08 : de 10h à 12h30.

2023-05-16 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

210 Rue du Pied Griffier complexe sportif de Trévins

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This second edition of the FestiKades, organized by the Festica festival committee of Chauray, offers you to participate in a treasure hunt!

Go to the Puaud bakery (rue des combes in Chauray) to get your registration form and the first clue for the treasure hunt from May 16 to 23.

The last step of your search will lead you, on June 3, to the Sports Complex of Chauray where different animations will be proposed to you: petanque contest (5? the inscription), offered aperitif, meal with animation, evening karaoke in the open air, angling, tug of war…

Catering on the spot on reservation. Permanences on :

– 12/05 : from 5pm to 7pm

– 13/08 : from 10am to 12:30pm

Esta segunda edición de las FestiKades, organizada por la comisión de fiestas Festica de Chauray, ¡te invita a participar en una búsqueda del tesoro!

Acuda a la panadería Puaud (rue des combes de Chauray) para recoger su formulario de inscripción y la primera pista de la búsqueda del tesoro del 16 al 23 de mayo.

La última etapa de su búsqueda le llevará al polideportivo de Chauray el 3 de junio, donde se ofrecerán diversas actividades: un concurso de petanca (5 euros por inscripción), un aperitivo gratuito, una comida amenizada, una velada de karaoke al aire libre, pesca con caña, tira y afloja…

Restauración in situ previa reserva. Visitas el :

– 12/05: de 17:00 a 19:00

– 13/08 : de 10h a 12h30

Diese zweite Ausgabe von FestiKades, die vom Festausschuss Festica in Chauray organisiert wird, bietet Ihnen die Möglichkeit, an einer Schatzsuche teilzunehmen!

Begeben Sie sich in die Bäckerei Puaud (rue des combes in Chauray), um Ihr Anmeldeformular sowie den ersten Hinweis für die Schatzsuche vom 16. bis 23. Mai abzuholen.

Die letzte Etappe Ihrer Suche führt Sie am 3. Juni zum Sportkomplex von Chauray, wo Ihnen verschiedene Animationen geboten werden: Boule-Wettbewerb (5? pro Anmeldung), Aperitif, Essen mit Animation, Karaoke-Abend im Freien, Angeln, Tauziehen…

Verpflegung vor Ort auf Reservierung. Permanente Sprechstunden am :

– 12/05: von 17h bis 19h

– 13/08: von 10 Uhr bis 12.30 Uhr

Mise à jour le 2023-05-11 par OT Niort Marais Poitevin