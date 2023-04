Talents de femmes – Salon de la création et de l’artisanat d’art au féminin 60 Rue du Temple, 6 mai 2023, Chauray.

8éme édition du salon de la création et de l’artisanat au féminin, et toujours depuis son origine dans le cadre grandiose du Temple de CHAURAY.

L’occasion de venir échanger avec des femmes passionnées, détentrices d’un savoir-faire d’excellence dans des domaines aussi variés que le cuir, le verre, le livre, l’ameublement et la décoration, ou encore la peinture, le carton, la broderie, les bijoux etc…

Entrée 3€.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 17:00:00. EUR.

60 Rue du Temple

Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



8th edition of the show of creation and crafts to the female, and always since its origin in the grandiose setting of the Temple of CHAURAY.

The opportunity to exchange with passionate women, holders of a know-how of excellence in fields as varied as leather, glass, books, furniture and decoration, or painting, cardboard, embroidery, jewelry etc. ..

Entrance 3?

8ª edición de la exposición de creación y artesanía femenina, y siempre desde su origen en el grandioso marco del Templo de CHAURAY.

La oportunidad de venir a intercambiar con mujeres apasionadas, poseedoras de un excelente saber hacer en campos tan variados como el cuero, el vidrio, los libros, los muebles y la decoración, o incluso la pintura, el cartón, el bordado, la bisutería, etc.?

Entrada 3?

8. Ausgabe der Messe für kreatives Gestalten und Kunsthandwerk für Frauen, und immer noch seit ihrem Beginn im großartigen Rahmen des Tempels von CHAURAY.

Hier haben Sie die Gelegenheit, sich mit leidenschaftlichen Frauen auszutauschen, die über ein exzellentes Know-how in so unterschiedlichen Bereichen wie Leder, Glas, Bücher, Möbel und Dekoration, Malerei, Karton, Stickerei, Schmuck usw. verfügen

Eintritt 3?

Mise à jour le 2023-04-05 par OT Niort Marais Poitevin