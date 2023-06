Espaces Musiques au Parc Notre Dame de Chauny Chauny 02300 Chauny Chauny Catégories d’Évènement: Aisne

Espaces Musiques au Parc Notre Dame de Chauny
Jeudi 22 juin, 18h00
18h Mixture of non Graduate

19h Je Te Ciel

20h N’Ken le survivant

21h Hartigane

22h Concrete Feather

Buvette & restauration sur place
Chauny 02300 parc Notre-Dame chauny
Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France

