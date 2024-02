Chaunu croque l’actu en direct ! Esplanade de la Paix Caen, vendredi 14 juin 2024.

Chaunu croque l’actu en direct ! Esplanade de la Paix Caen Calvados

Crayon en main, Emmanuel Chaunu revisite l’actualité en direct et livre une performance scénique originale. En virtuose de l’improvisation, il épate sa galerie.

A la fois chansonnier burlesque, historien loufoque et conférencier politico-délirant, celui qui fut dessinateur de presse du Journal Ouest-France et qui officiait sur le célèbre canapé rouge de Michel Drucker chaque dimanche, pourrait bien avoir réussi son pari celui de devenir un acteur à qui on pardonnerait de nous donner à réfléchir et même de nous faire rire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 21:00:00

fin : 2024-06-14

Esplanade de la Paix Auditorium des Beaux-Arts

Caen 14000 Calvados Normandie syldia.badyka@gmail.com

