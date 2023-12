Noël au château de Chaumont-sur-Loire – Lectures de contes et ateliers Chaumont-sur-Loire, 1 décembre 2023, Chaumont-sur-Loire.

Chaumont-sur-Loire,Loir-et-Cher

Le Domaine de Chaumont-sur-Loire propose des ateliers créatifs à ses jeunes visiteurs pour réaliser des décorations aux couleurs de Noël ou pour écouter un merveilleux conte..

Jeudi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-17 . EUR.

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The Domaine de Chaumont-sur-Loire offers creative workshops for young visitors to make Christmas decorations or listen to a wonderful tale.

El Domaine de Chaumont-sur-Loire ofrece talleres creativos para que los jóvenes visitantes elaboren adornos navideños o escuchen un cuento maravilloso.

Die Domaine de Chaumont-sur-Loire bietet ihren jungen Besuchern kreative Workshops an, in denen sie Dekorationen in Weihnachtsfarben herstellen oder einem wunderbaren Märchen lauschen können.

