Noël au château de Chaumont-sur-Loire – Chasse au trésor Chaumont-sur-Loire, 1 décembre 2023, Chaumont-sur-Loire.

Chaumont-sur-Loire,Loir-et-Cher

Pour les enfants de 8 à 14 ans, un parcours de visite est également proposé sous la forme d’une chasse au trésor, « Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire »..

Jeudi 2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-24 . EUR.

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



For children aged 8 to 14, there’s also a treasure hunt, « Robert and Marguerite’s Christmas at Château de Chaumont-sur-Loire ».

También hay una búsqueda del tesoro para niños de 8 a 14 años, titulada « La Navidad de Robert y Marguerite en Chaumont-sur-Loire ».

Für Kinder von 8 bis 14 Jahren wird außerdem eine Schatzsuche angeboten: « Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire » (Das Weihnachtsfest von Robert und Marguerite im Schloss Chaumont-sur-Loire).

